Магнитные бури 22 июня: ждать ли шторма в начале новой недели (график)

Ученые зафиксировали вспышку на Солнце в минувшие выходные.

На выходных ученые зафиксировали на Солнце вспышку, однако она пока не угроает нашей планете. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

Как сообщается, сегодня, 22 июня, Кр-индекс поднимется до 2-3, а магнитная буря начинается только с отметки 5.

По прогнозу, в ближайшие дни геомагнитное поле также букдет спокойным - магнитных бурь не ожидается ни 23, ни 24 июня.

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Вспышки на Солнце - ученые сделали неожиданное открытие

Ученые впервые обнаружили признаки мощной солнечной вспышки за несколько часов до ее начала. Это открытие может помочь улучшить прогнозирование космической погоды и заранее предупреждать о потенциально опасных событиях на Солнце.

Исследователи проанализировали данные, собранные перед вспышкой класса X9, произошедшей 3 октября 2024 года. Благодаря наблюдениям нескольких обсерваторий удалось получить почти пять часов непрерывной информации о состоянии активной области Солнца.

Анализ показал, что примерно за три часа до вспышки начали увеличиваться яркость плазмы, скорость ее движения и уровень турбулентности.

За 15–20 минут до вспышки нестабильность в солнечной атмосфере резко усилилась, что может указывать на начало высвобождения накопленной магнитной энергии.

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