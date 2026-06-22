'Дронами существенно не повредить': майор ВСУ раскрыл главную проблему для Крымского моста

Кроме того, эксперт отметил, что удары Сил обороны по логистике РФ уже приносят результаты на фронте.

Крымский мост остается важной логистической опорой для РФ, которую она использует для перевозки топлива или личного состава своей армии. Об этом рассказал майор ВСУ Андрей Ткачук в эфире Radio NV, комментируя возможность поражения этого моста Силами обороны.

"Дронами мост существенно не повредить. Но можно создать серьезные проблемы для логистики, для тех самых грузовиков, которые ездят по этому мосту и перевозят то или иное оборудование, личный состав врага или топливо. Поэтому Керченский мост нужно держать в напряжении, полуостров нужно держать в напряжении. Соответственно, такая работа будет продолжаться. По моему убеждению, это начало этой истории для российских оккупационных войск и администрации на полуострове", – отметил Ткачук.

Он подчеркнул, что, учитывая военную важность Крыма для РФ, удары Сил обороны в первую очередь нацелены не на гуманитарное давление на гражданских россиян на временно оккупированном полуострове, а на логистические возможности России.

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"Крым – это огромный логистический хаб. Там хранилось оружие, там размещался личный состав, штаб Черноморского флота. Огромное количество военных учреждений, воинских подразделений и потенциала российских вооруженных сил базировалось на территории Крымского полуострова и продолжает базироваться там. Поэтому перекрытие логистики и ограничение возможностей полуострова – это прежде всего военная история", – подчеркнул Ткачук.

По словам эксперта, результаты такой работы украинских защитников уже заметны и непосредственно на фронте. В частности, в Запорожской области, где РФ не удалось возобновить свои наступательные действия.

"Даже если мы возьмем юг Запорожья и попытки россиян возобновить давление на Ореховском направлении, восстановить свои позиции в Степногорске, то им это не удается. И прежде всего потому, что проводилась качественная работа по деклассированию логистических возможностей врага на юге. И это хорошая работа наших подразделений Сил обороны, направленная на то, чтобы существенно уменьшить возможности врага. Потому что военная наука всегда гласит: для проведения каких-либо контрмер одной из задач является сокращение резервов. И сокращение резервов также происходит благодаря отрезанию Крымского полуострова", – отметил Ткачук.

Удары по Крыму: важные новости

Напомним, в ночь на 21 июня Силы обороны атаковали ряд объектов оккупантов по обе стороны Крымского моста. Целями атаки стали военная логистика, нефтяная отрасль и противовоздушная оборона оккупантов.

Впоследствии в сети появились спутниковые снимки с результатами удара. На них, в частности, видно, что пожар продолжается на объектах морской инфраструктуры для перевозки нефти, связанных с Керченским портом. Кроме того, пожар на объектах настолько силен, что облако от него частично накрыло Крымский мост.

Между тем в Силах беспилотных систем намекнули на дальнейшую судьбу Крымского моста. Там отметили, что во время последней атаки украинские пилоты "очень близко и с разных ракурсов видели Крымский мост". Также в ведомстве опубликовали карту, на которой видно, насколько близко к Крымскому мосту были расположены пораженные объекты.

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