Эксперты по кулинарии рассказывают, как добиться идеальной структуры вареных яиц.

Люди, которые едят вареные яйца на завтрак, знают, что далеко не всегда получается приготовить их именно так, как хочется. Казалось бы - ничего сложного в процессе варки нет, однако все равно то белок слишком жидкий, то желток слишком сухой. Рассказываем, как правильно варить яйца, чтобы результат порадовал.

Ранее мы рассказывали, можно ли есть яйца каждый день.

Как сварить яйца идеально - советы шеф-поваров

Один из самых простых способов приготовления яиц - это, конечно, варка. Но на итоговый результат влияет на только время, а и некоторые другие шаги, позволяющие добиться идеальной текстуры продукта. Авторы британского издания Express со ссылкой на экспертов по кулинарии из Good Food объясняют, как сварить яйца вкрутую правильно.

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Первый шаг, который кулинары назвали ключевым - использование яиц комнатной температуры, а не из холодильника. Такой подход позволяет куриному продукту прогреваться во время варки равномерно, благодаря чему скорлупа не треснет. Если же яйцо будет помещено в кастрюлю прямо из холодильника, случится перепад температуры, это повлияет и на целостность скорлупы, и на итоговый вкус яйца.

Кулинары из Good Food подробно объяснили, как правильно сварить яйца на завтрак. Они дают такую инструкцию:

наполнить кастрюлю водой;

довести жидкость до кипения;

осторожно опустить яйца в кипящую воду ложкой;

варить 8 минут;

сразу после окончания варки достать яйца ложкой и переложить в миску с холодной водой.

Затем нужно засечь три минуты, чтобы куриный продукт остыл, и можно приступать к чистке. Увидите, что скорлупа снимается легко, не прилипая к белку, а сам он остается упругим.

В целом, перед тем как сварить яйца идеально, нужно знать точное время приготовления. Оно зависит от того, какой результат вы хотите получить:

жидкое яйцо всмятку для обмакивания хлеба - пять минут;

чуть более плотное - шесть минут;

яйцо всмятку с густым липким желтком - семь минут;

классическое яйцо вкрутую - десять минут.

Остальные правила остаются актуальными для любого вида вареных яиц - использовать только те, которые хранятся при комнатной температура, аккуратно опускать их в воду и доставать из нее, а также своевременно охлаждать и аккуратно чистить.

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