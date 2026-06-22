Задача со спичками, которая имеет два решения, а быстро их видит только 1% людей

У вас будет 20 секунд, чтобы справиться с заданием.

Головоломки со спичками – увлекательный способ проверить свою смекалку и потренировать внимательность. Такие задания будут интересны и детям и взрослым. Все что вам нужно, чтобы справиться с заданием – минимальные знания математики и хорошо развитое воображение.

Такие задания способствуют развитию когнитивных способностей, а если в них есть еще и ограничение по времени – развивают способность быстро решать задачи в условиях стресса. Такие качества очень пригодятся вам и в обычной жизни, и на работе.

УНИАН предлагает проверить свои силы в новой головоломке со спичками. На картинке из спичек составлено неправильное уравнение 4-2=9. Вам нужно переместить две спички, чтобы уравнение стало верным. При этом ваше время ограничено 20 секундами.

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При этом головоломка с подвохом – в ней существует целых два варианта решения. Сможете ли вы найти хотя бы один?

Справиться с заданием будет непросто - только 1% людей способны решить его за отведенное время.

Не стесняйтесь быстро пробовать различные варианты, обращайте особое внимание на ключевые части цифр или знаки, попробуйте посмотреть на изображение под разными углами. Все это может помочь вам найти правильный ответ.

Смогли ли вы справиться с заданием? Ниже показано, как решить эту задачу двумя способами.

Вариант 1. Нужно просто убрать две спички из числа 4, оставив 1. Затем одной из оставшихся спичек вы превратите число 4 в 7. Другая спичка превратит знак вычитания в знак сложения. В результате получится 7+2=9.

Вариант 2 . Уберите из числа 9 одну спичку, превратив его в 3. Используйте ее, чтобы превратить 4 в 3. У вас получится 5-2=3.

Если вам понравилось это задание, возможно, вам придутся по душе и другие наши головоломки со спичками. Например, вот эта, где нужно исправить неверное математическое выражение 1 + 1 = 8.

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