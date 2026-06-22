Пока мост стоит: Чубаров призвал россиян покинуть Крым

На фоне ударов Сил обороны в Крыму уже отмечается провал туристического сезона.

На данный момент те гражданские россияне, которые незаконно находятся на территории Крыма, не спешат оттуда ехать, несмотря на удары Сил оборони Украины. Об этом рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире Freedom.

"Эксперты говорят о состоянии ожидания. Они очень внимательно следят за тем, какие дальше будут происходить процессы", – сказал Чубаров.

В то же Время, добавил он, на фоне ударов в Крыму уже отмечается провал туристического сезона.

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"Сотни тысяч россиян, не имея возможности выезжать в другие страны – с каждым годом изоляция России всё более и более ужесточалась, они с детьми ехали отдыхать Крым. А в этом году в результате этих событий, особенно последнего месяца, произошёл очень резкий сброс ранее забронированных путёвок. Говорят эксперты о не меньше чем 70% путёвок на июль у них было отозвано. И такая же тенденция отмечается на август. Поэтому новые россияне в Крым уже боятся ехать. А те, которые незаконно поселились в Крыму, задумываются над тем, когда необходимо уже покидать Крым", – добавил Чубаров.

Он отметил, что в крымских пабликах активно обсуждают возможность ударов Сил обороны Украины по Крымскому мосту и дальнейшей полной изоляции Крыма.

"Мы настаиваем, что эти люди должны уже покидать Крым, пока ещё мост стоит. У них тревога, что мост может скоро быть снесён. Это вполне совпадает с тем, что перед этим говорил министр обороны Украины Фёдоров", – отметил Чубаров.

Удары по Крыму: важные новости

Напомним, ранее в Силах беспилотных систем намекнули на возможности Украины ударить по Крымскому мосту. В ведомстве показали спутниковый снимок, на котором видно, что поврежденная ранее нефтебаза в Керчи находится совсем рядом с Крымским мостом. Там добавили, что в ту ночь украинские военные "вплотную и с разных ракурсов" видели Крымский мост.

Отметим, что в результате последних ударов Сил обороны по Керчи, во временно оккупированном Крыму продолжается сильный пожар. Его масштабы настолько большие, что последствия удара можно увидеть из космоса. На снимках со спутников в том числе видно, облако дыма от пожара частично накрыло Крымский мост.

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