Советский аппарат достиг Венеры и измерил собственную крышку вместо поверхности планеты

Это вошло в историю как одна из самых известных инженерных ошибок в истории освоения космоса.

Советский посадочный модуль "Венера-14" прошел сквозь адскую атмосферу Венеры, достиг ее поверхности, а затем в результате непредвиденной инженерной ошибки измерил собственную крышку вместо поверхности планеты. Об этом инциденте рассказывает портал 19fortyfive.

В 1981 году Советский Союз запустил космические аппараты на Венеру с целью достаточно долго продержаться на поверхности планеты, чтобы передать научные данные. "Венера-13" и "Венера-14" приземлились в марте 1982 года, столкнувшись с ультрасуровыми условиями Венеры: температурой поверхности 870 градусов по Фаренгейту, атмосферным давлением в 90 раз превышающим земное и облаками серной кислоты.

Создание посадочного аппарата

При создании космического аппарата "Венера" советские инженеры предполагали, что посадочные модули в конечном итоге выйдут из строя. Это было практически гарантировано. Поэтому цель была скромной: отсрочить гибель достаточно долго, чтобы аппараты могли передавать научные данные на Землю.

Видео дня

"Венера" была построена как усиленный титаном герметичный корпус с толстой металлической оболочкой и сильно изолированным внутренним пространством – нечто вроде гигантского термоса или глубоководной подводной лодки.

При этом плотность атмосферы Венеры была такова, что она быстро замедляла космический аппарат. Были раскрыты парашюты, чтобы увеличить время выживания, но они также увеличили время, которое космический аппарат проведет на жаре. Поэтому советское решение заключалось в том, чтобы обрезать парашюты на высоте 31 мили над поверхностью; космический аппарат намеренно быстро спускался, потому что постепенный спуск был бы смертельным.

Научный пакет

Задача зондов, помимо кратковременного выживания, заключалась в сборе данных. Цветные камеры на борту "Венеры-13" позволили получить первые цветные панорамы поверхности другой планеты. На снимках были видны оранжево-коричневые вулканические породы, туманное желтое небо и плоские базальтовые плиты. Микрофоны записывали ветер, звуки бурения и механические воздействия. Спустя более сорока лет данные, собранные "Венерой", остаются одними из немногих прямых изображений и записей с Венеры.

Авария с крышкой объектива

Космические исследования редко проходят без происшествий, и эта экспедиция не стала исключением. Объектив камеры "Венеры-14" отсоединился и упал на поверхность Венеры. Затем механический манипулятор космического аппарата, предназначенный для работы с грунтом, приземлился прямо на отброшенную крышку объектива.

В результате космический аппарат измерил сжимаемость советской крышки объектива, а не венерианского грунта. Это вошло в историю как одна из самых известных инженерных ошибок в истории освоения космоса.

Ранее NASA официально объявила о завершении миссии космического аппарата MAVEN, который более 11 лет исследовал атмосферу Марса.

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