Новогодний фейерверк в Дубае занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый масштабный и продолжительный в мире, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эмиратскую газету Khaleej Times.

Рекорд официально зарегистрирован в Дубае представителями Книги рекордов Гиннеса. Таким образом, Дубай побил рекорд, установленный в 2012 году в Кувейте.

Шоу началось с пиротехнического ”обратного отсчета” до наступления нового года. Вместо заявленного начала в полночь, салют стартовал на 20 минут позже. Некоторые СМИ отмечают, что это входило в план организаторов, другие пишут, что фейерверк был задержан из-за сильного ветра.

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Салют состоял из 450 тысяч фейерверков и длился шесть минут. Залпы производились из 400 точек, расположенных на протяжении 100 километров вдоль береговой линии Дубая и очертаний искусственных островов Palm Jumeirah и The World Islands. Один из залпов высветил на небе флаг ОАЭ размером 225 на 130 метров. Она должна стать крупнейшим в истории пиротехническим изображением национального флага.

Над организацией салюта работали более 200 пиротехников.