Десятки тысяч украинцев встретили Новый год на Майдане Незалежности

Как передает корреспондент УНИАН, после этого со сцены Майдана народный депутат, один из лидеров «Батькивщины» Александр Турчинов зачитал поздравление с Новым годом от бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Потом со своими поздравлениями обратились к собравшимся на Майдане лидеры оппозиции - Олег Тягнибок, Виталий Кличко и Арсений Яценюк.

После этого состоялся праздничный феерверк и начался концерт.

Встретить Новый год на Майдане пришли очень много людей: полностью заполнен Майдан Незалежности, ул. Институтская до баррикад, склоны Октябрьского дворца. Значительная часть людей расположились на Крещатике, со стороны Киеврады. Очень много людей пришли с детьми, даже с маленькими.

Несмотря на «сухой закон», который анонсировали организаторы праздника на Майдане, многие люди принесли шампанское, которое и откупорили в момент наступления Нового года.

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Отметим, что подходы к Майдану Незалежности со всех сторон тщательно охраняются часовыми Майдана – их возле каждого прохода в баррикадах по несколько десятков человек.

Милиции на подступах к Майдану не заметно, лишь на Европейские площади, которая превратилась в парковку для автомобилей, дежурят несколько инспекторов ГАИ.