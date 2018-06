Люксембург заподозрил Skype в сотрудничестве со спецслужбами США

Законы Люксембурга запрещают нарушать тайну переписки, не имея соответствующего разрешения от местного суда. За пренебрежение этим требованием в стране предусмотрена уголовная и административная ответственность. Офисы Skype есть во многих странах мира, но штаб-квартира сервиса VoIP-телефонии находится в Люксембурге, пишет Лента.ру со ссылкой на The Guardian.

По теме: The Guardian будет и дальше публиковать разоблачения от Сноудена

О факте расследования The Guardian узнала от собственных источников, которые газета не раскрывает. Президент Национальной комиссии по защите данных Жерар Ломмель отказался прокомментировать ситуацию; от комментариев воздержались и представители владеющей Skype корпорации Microsoft.

Британская The Guardian предполагает, что между правительством Люксембурга и американскими властями может существовать соглашение о передаче информации, о котором неизвестно CNPD. В этом случае, даже если факт "слива" информации со стороны Skype будет установлен, на сервис не будет наложено никаких санкций.

The Guardian, напомним, стала одним из первых изданий, написавших о запущенной АНБ секретной программе PRISM. Программа предусматривает сбор данных, передаваемых пользователями по средствам электронной связи, для изучения их американской разведкой. Документы о PRISM в распоряжение газеты передал Эдвард Сноуден.

Ссылаясь на полученные от Сноудена сведения, The Guardian и The New York Times в июле написали, что Skype начал активно сотрудничать с АНБ в феврале 2011 года, то есть за несколько месяцев до того, как сервис купила корпорация Microsoft. Сделка, сумма которой составила 8,5 миллиарда долларов США, была закрыта в октябре 2011 года.

В марте 2013 года «шпионский» скандал вокруг Skype развернулся в России. Тогда газета «Ведомости» написала, что в распоряжении российских спецслужб есть инструменты, позволяющие читать переданные по Skype сообщения и прослушивать разговоры. Представители Skype сообщения о прослушке опровергли.