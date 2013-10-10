The Guardian будет и дальше публиковать разоблачения от Сноудена

"Мы продолжим публикацию материалов в ближайшем будущем. В настоящее время все документы проходят тщательную обработку", - главред The Guardian, слова которого цитирует Russia Today.

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Он подчеркнул, что никто не может заставить издание перестать писать об этом.

Накануне Генеральный директор британской службы контрразведки Ми-5 Эндрю Паркер выступил против публикации информации о секретных методах работы агентов в британской прессе. Он подчеркнул, что такие публикации являются "подарком для террористов" и могут серьезно повредить интересам безопасности страны.

Как известно, Эдвард Сноуден стал автором сенсации о шпионской деятельности, которую ведет ЦРУ. Он рассказал журналистам, что АНБ прослушивает телефонные разговоры своих граждан и читает их переписку по электронной почте и в социальных сетях. После этой публикации Вашингтон объявил охоту на экс-сотрудника ЦРУ.

Сначала Сноуден бежал из США в Гонконг, а в конце июня прилетел в Москву. Его паспорт был аннулирован США, и бывший сотрудник спецслужб не смог покинуть московский аэропорт. 1 августа Сноуден получил временное убежище в России и покинул транзитную зону "Шереметьево", где провел больше месяца.