Спецслужбы получили доступ к прослушиванию Skype

Об этом рассказали «Ведомостям» несколько участников рынка информационной безопасности.

В частности, гендиректор Group-IB Илья Сачков говорит, что спецслужбы «уже пару лет» могут не только прослушивать, но и определять местоположение пользователя Skype. «Именно поэтому сотрудникам нашей компании, например, запрещено общаться на рабочие темы в Skype», — говорит Сачков.

После того как Microsoft в мае 2011 г. приобрела Skype, она снабдила клиента Skype технологией законного прослушивания, рассказывает исполнительный директор Peak Systems Максим Эмм. Теперь любого абонента можно переключить на специальный режим, при котором ключи шифрования, которые раньше генерировались на телефоне или компьютере абонента, будут генерироваться на сервере.

Получив доступ к серверу, можно прослушать разговор или прочитать переписку. Microsoft предоставляет возможность пользоваться этой технологией спецслужбам по всему миру, в том числе и российским, объясняет эксперт.

На этой неделе также стало известно, что в китайской версии Skype есть специальный механизм для отслеживания действий абонента. Ученый Джеффри Нокел из Университета Нью-Мексико установил, что в китайский дистрибутив Skype встроен кейлоггер — специальная программа, фиксирующая действия пользователя на клавиатуре. Она проверяет тексты на содержание в них нежелательных слов и пересылает собранные логи «куда следует». Нокел составил даже перечень нежелательных слов: Тяньаньмэнь, Human Rights Watch, «Репортеры без границ», BBC News и др.