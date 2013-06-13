Россия голосовала против резолюции ООН по Абхазии и Южной Осетии

За резолюцию проголосовали 62 страны, против - 16, в том числе Россия. Еще 84 государства воздержались.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, Абхазия и Южная Осетия в резолюции называются частью Грузии.

Не имеющий юридически обязывающего характера документ "подтверждает недопустимость насильственного изменения демографической ситуации в регионе", указывая на необходимость "разработки графика для добровольного, безопасного и беспрепятственного возвращения в свои дома всех внутренне перемещенных лиц и беженцев, затронутых конфликтами в Грузии".

Документ призывает "всех участников женевских дискуссий активизировать свои усилия по установлению прочного мира, договориться о более эффективных мерах укрепления доверия и незамедлительно предпринять шаги по обеспечению уважения прав человека и созданию благоприятных в плане безопасности условий" для возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев.

В женевских дискуссиях участвуют делегации Южной Осетии, Абхазии, Грузии, России, США, представители ООН, ОБСЕ, ЕС. В представленном к заседанию ГА докладе генсекретарь ООН Пан Ги Мун призвал участников переговоров продолжать диалог и расширять гуманитарное сотрудничество.