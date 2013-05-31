Облсовет Волыни осудил проект решения о геноциде поляков УПА

Как передает корреспондент УНИАН, «за» такое решение сегодня, 31 мая, во время 19 сессии проголосовал 41 депутат, 9 – не голосовали. Всего в областном совете 80 избранников.

Таким образом, депутаты поддержали обращение Львовского областного совета, заявление Ивано-Франковского областного совета и заявление городского совета Луцка о намерениях Сейма принять антиукраинскую резолюцию шовинизма. Предложенный проект решения будет направлен Президенту, Верховной Раде, в Министерство иностранных дел Украины, Посольство Республики Польша в Украине и Генеральное консульство Польши в Луцке.

В решении депутаты выразили «собственное несогласие с предвзятой и необъективной оценкой трагических страниц в истории Украины и Польши, что изложено в зарегистрированном проекте постановления сейма Речи Посполитой Польши в деле геноцида, осуществленного ОУН-УПА, по отношении польского населения Восточных Кресов в 1939–1947 гг.».

По теме: Обострение украинско-польских отношений выгодно только России

В документе указано, «что зарегистрированный проект постановления от 11 апреля 2013 года не отвечает высокому уровню украинско-польских стратегических отношений и договоренностей, достигнутых на наивысшем межгосударственном уровне».

Как сообщал УНИАН, 11 апреля 2013 года на рассмотрение Сейма Республики Польша группой послов от Крестьянской (народной) партии (PSL), которая входит в правящую коалицию, был внесен проект постановления "По делу геноцида польского населения восточных кресов ІІ Речи Посполитой, осуществленного ОУН-УПА". Авторы постановления классифицируют события на Волыни и в Восточной Галичине как геноцид польского населения, а ОУН-УПА – как преступные организации.

Намерения Сейма принять данную антиукраинскую резолюцию шовинизма уже осудили Львовский областной совет, Ивано-Франковский областной совет и городской совет Луцка.

23 апреля представитель МИД Украины заявил, что принятие польским Сеймом заявления о признании ОУН-УПА преступной организацией не будет отвечать высокому уровню стратегического партнерства между двумя странами и выразил убеждение, что обе стороны должны прилагать усилия для избежания политизации вопросов трагических страниц истории Украины и Польши.

Справка: Волынская трагедия считается одной из самых трагичных страниц в общей истории Украины и Польши. По данным польских историков, в результате акций УПА, которые проводились на Волыни в 1943-1944 годах и имели целью освободить западноукраинские земли от польского населения, погибло от 50 до 200 тысяч польских граждан. Украинские историки называют преувеличенными данные своих польских коллег.