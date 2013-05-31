Облсовет Волыни осудил проект решения о геноциде поляков УПА

19:56, 31 мая 2013
Политика
1640 0

Волынский областной совет принял решения, которым осуждает проект постановления Сейма Республики Польши о событиях 1939–1947 годов в Западной Украине.

Облсовет Волыни не согласен с мнением поляков об УПА

Как передает корреспондент УНИАН, «за» такое решение сегодня, 31 мая, во время 19 сессии проголосовал 41 депутат, 9 – не голосовали. Всего в областном совете 80 избранников.

Таким образом, депутаты поддержали обращение Львовского областного совета, заявление Ивано-Франковского областного совета и заявление городского совета Луцка о намерениях Сейма принять антиукраинскую резолюцию шовинизма. Предложенный проект решения будет направлен Президенту, Верховной Раде, в Министерство иностранных дел Украины, Посольство Республики Польша в Украине и Генеральное консульство Польши в Луцке.

В решении депутаты выразили «собственное несогласие с предвзятой и необъективной оценкой трагических страниц в истории Украины и Польши, что изложено в зарегистрированном проекте постановления сейма Речи Посполитой Польши в деле геноцида, осуществленного ОУН-УПА, по отношении польского населения Восточных Кресов в 1939–1947 гг.».

По теме: Обострение украинско-польских отношений выгодно только России

В документе указано, «что зарегистрированный проект постановления от 11 апреля 2013 года не отвечает высокому уровню украинско-польских стратегических отношений и договоренностей, достигнутых на наивысшем межгосударственном уровне».

Как сообщал УНИАН, 11 апреля 2013 года на рассмотрение Сейма Республики Польша группой послов от Крестьянской (народной) партии (PSL), которая входит в правящую коалицию, был внесен проект постановления "По делу геноцида польского населения восточных кресов ІІ Речи Посполитой, осуществленного ОУН-УПА". Авторы постановления классифицируют события на Волыни и в Восточной Галичине как геноцид польского населения, а ОУН-УПА – как преступные организации.

Намерения Сейма принять данную антиукраинскую резолюцию шовинизма уже осудили Львовский областной совет, Ивано-Франковский областной совет и городской совет Луцка.

23 апреля представитель МИД Украины заявил, что принятие польским Сеймом заявления о признании ОУН-УПА преступной организацией не будет отвечать высокому уровню стратегического партнерства между двумя странами и выразил убеждение, что обе стороны должны прилагать усилия для избежания политизации вопросов трагических страниц истории Украины и Польши.

Справка: Волынская трагедия считается одной из самых трагичных страниц в общей истории Украины и Польши. По данным польских историков, в результате акций УПА, которые проводились на Волыни в 1943-1944 годах и имели целью освободить западноукраинские земли от польского населения, погибло от 50 до 200 тысяч польских граждан. Украинские историки называют преувеличенными данные своих польских коллег.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter