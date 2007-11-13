Европейские ученые зарабатывают меньше коллег в США, Австралии, Японии и Индии

Европейские ученые зарабатывают меньше своих коллег из США, Австралии, Японии и Индии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствуют результаты обнародованного сегодня исследования, проведенного Еврокомиссией.

Согласно результатам исследования, средняя годовая «чистая» зарплата научного работника в ЕС составляет 40 тыс. евро. При этом в Европейской исследовательской зоне зарплаты также сильно варьируются от 9 тыс. 800 евро в Болгарии до 46 тыс. 500 – в Швейцарии, а также между мужчинами и женщинами, достигая в отдельных странах разницы в 35%. Наибольшая разница в оплате труда ученых мужчин и женщин зарегистрирована в Эстонии, Чехии, Израиле и Португалии. Наименьшая (около 15%) - в Болгарии, Дании, Греции, Исландии, Мальте и Норвегии.

В США средняя годовая «чистая» зарплата ученого составляет 63 тыс. евро.