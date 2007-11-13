Зубков: Путин взял на себя огромную ответственность

Президент РФ Владимир Путин, возглавив партию "Единая Россия", взял на себя громадную ответственность по обеспечению преемственности курса, заявил премьер-министр России Виктор Зубков.

"То, что президент возглавил "Единую Россию, я считаю, он взял на себя громадную ответственность за тот курс, который сегодня проводит и президент страны, и наше общество в целом", - сказал Зубков на совещании с руководством муниципального образования города Анапы.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министры Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Виктор ЗУБКОВ провели в Анапе рабочую встречу, которая касалась решения вопросов ликвидации последствий стихии на Черном и Азовском морях.