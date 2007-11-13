Зубков: Путин взял на себя огромную ответственность
22:40, 13 ноября 2007Мир
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Стихия - стихией, а выборы - выборами
|Виктор ЗУБКОВ
"То, что президент возглавил "Единую Россию, я считаю, он взял на себя громадную ответственность за тот курс, который сегодня проводит и президент страны, и наше общество в целом", - сказал Зубков на совещании с руководством муниципального образования города Анапы.
Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министры Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Виктор ЗУБКОВ провели в Анапе рабочую встречу, которая касалась решения вопросов ликвидации последствий стихии на Черном и Азовском морях.
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