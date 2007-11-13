Трагедия в Черном море должна стать уроком для Евросоюза

Председатель Комитета по вопросам транспорта и туризма Европарламента Паоло КОШТА (группа либеральных партий, Италия) считает, что трагедия в Черном море должна стать уроком для ЕС.

Об этом идет речь в его комментарии, текст которого передан УНИАН.

“То, что случилось в Черном море, является лишь последней из серии страшных катастроф, которые напоминают, что Европа до этого времени не осуществила необходимых мер для их предупреждения”, - считает депутат.

Он еще раз отметил, что государства-члены ЕС должны нести ответственность за корабли, которые ходят под их флагами, а также пытаться преследовать на общественном уровне тех, кто не принял надлежащих мер безопасности.

“К сожалению, с апреля третий пакет законодательства по морской безопасности так и не был одобрен Советом ЕС. Надеюсь, что Португальское президентство и страны-члены не останутся нечувствительными к этому трагическому предупреждению из Черного моря и возьмут на себя ответственность относительно защиты европейцев и природных ресурсов”, - заявил П.КОШТА.

Третий пакет законодательства по морской безопасности включает в себя обязательства по обеспечению безопасности стран, под чьим флагом ходят корабли, проведение инспекций в европейских портах, создание мест пристанища для кораблей, которые терпят бедствие, повышение уровня защиты пассажиров и т.д.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября из-за шторма в Керченском проливе пострадали около двух десятков судов, в результате около 6,8 тысяч тонн серы и около 1,3 тысяч тонн мазута оказались в море.