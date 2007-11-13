США приветствуют решение Саакашвили, но советуют отменить чрезвычайное положение

США призывают власти Грузии отменить чрезвычайное положение в стране.

Об этом сегодня заявил заместитель помощника госсекретаря США Метью БРАЙЗА на брифинге в Посольстве США в Тбилиси, передает «Новости-Грузия».

Он отметил, что США приветствует решение Президента Михайла СААКАШВИЛИ о проведении досрочных выборов и плебесцита, а также то, что были сделаны шаги к диалогу с оппозицией.

"Я передал грузинской стороне рекомендации США, где сказано, что для продолжения прогресса должно быть упразднено чрезвычайное положение, восстановлено теле и радиовещание. Мы не ставим требования, мы вам советуем, и это направлено на восстановление веры каждого человека в демократический процесс", - сказал М.БРАЙЗА.

«Один из советов Кондолизы РАЙС - снять чрезвычайное положение именно для того, чтобы обеспечить свободу и справедливость президентских выборов», - отметил заместитель помощника. "Видимо, чрезвычайное положение будет снято в течение ближайших 2-3 дней и я думаю, у правительства Грузии остается достаточно времени для организации президентских выборов", - добавил он.

По словам М.БРАЙЗА, в Вашингтоне он также получил инструкции подчеркнуть вопросы восстановления вещания телекомпания "Имеди" и "Кавкасия". "Свобода СМИ - точка отчета для любой демократии и нельзя ограничивать прессу", - отметил М.БРАЙЗА.

«Правительство Грузии обеспокоено тем, что "Имеди" пытался дестабилизировать ситуацию, и что в его эфире передавались призывы о свержении власти. Когда будет восстановлено их вещание, я надеюсь, что журналисты продолжат свою деятельность и не будет призывов к неконституционным действиям. А будут такие мнения, которые не предполагают смену власти неконституционным путем", - сказал М.БРАЙЗА.