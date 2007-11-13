Саркози говорит, что при нем Турция в Евросоюз не вступит

Президент Франции Николя САРКОЗИ призвал Евросоюз обеспечить самостоятельную оборону, чтобы Европа была независимой и имела политическое влияние.

Как сообщает РИА «Новости» , об этом он сказал, выступая сегодня перед депутатами Европарламента в Страсбурге.

"Как Европа может быть независимой, как Европа может оказывать политическое влияние в мире, быть фактором мира и равновесия, если она самостоятельно не может обеспечить собственную оборону?" - сказал Н.САРКОЗИ.

"Какое значение имеют наши европейские обязательства, если каждый из нас не может приложить усилие для собственной обороны и для безопасности всех?" - отметил Президент Франции.

Н.САРКОЗИ также в очередной раз напомнил о своем отрицательном отношении к вступлению Турции в Евросоюз, сообщил глава социалистов Европарламента Мартин ШУЛЬЦ после выступления, проходившего за закрытыми дверями.

"Он сказал, что было бы лицемерием обещать туркам, что они смогут вступить в Евросоюз, что при нем они не смогут это сделать, и что, по его мнению, Турция не относится к Европе", - сказал парламентарий журналистам.