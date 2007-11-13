Россия потребует возмещения за Керченский пролив

Ущерб, причиненный окружающей среде в результате стихийного бедствия в Керченском проливе, будет подсчитан в течение текущей недели и представлен судовладельцам, корабли которых находились в момент трагедии в морских водах Черного и Азовского морей.

Как сообщает РИА «Новости», об этом журналистам сказал премьер-министр РФ Виктор ЗУБКОВ.

"Считается ущерб. Где-то в течение этой недели будут подготовлены документы и будет предъявлен этот ущерб тем судовладельцам, которые допустили это", - сказал В.ЗУБКОВ по итогам совещания, которое он провел в порте Кавказ и которое было посвящено случившейся трагедии.

По словам В.ЗУБКОВА, оценкой ущерба и подготовкой необходимых документов в настоящее время занимаются российские природоохранные ведомства.