Россия потребует возмещения за Керченский пролив
17:28, 13 ноября 2007Мир
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Судовладельцам предъявят иски
|Виктор ЗУБКОВ
Как сообщает РИА «Новости», об этом журналистам сказал премьер-министр РФ Виктор ЗУБКОВ.
"Считается ущерб. Где-то в течение этой недели будут подготовлены документы и будет предъявлен этот ущерб тем судовладельцам, которые допустили это", - сказал В.ЗУБКОВ по итогам совещания, которое он провел в порте Кавказ и которое было посвящено случившейся трагедии.
По словам В.ЗУБКОВА, оценкой ущерба и подготовкой необходимых документов в настоящее время занимаются российские природоохранные ведомства.
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