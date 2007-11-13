Шеварднадзе считает, что НАТО отложит Грузию в долгий ящик

Бывший Президент Грузии Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ считает, что вопрос вступления Грузии в Североатлантический альянс отложен надолго.

Об этом он сказал в интервью газете «Ахали Таоба» от 13 ноября, передает «Новости-Грузия».

«Мы очень хотим вступить в НАТО, и для Грузии это действительно очень необходимо, но сейчас об этом даже говорить излишне. Этот вопрос отложен надолго», - заявил Э.ШЕВАРДНАДЗЕ, комментируя последние события в Грузии и их последствиях для страны.

На вопрос, какие шансы есть у Михаила СААКАШВИЛИ быть избранным во второй раз Президентом Грузии, Э.ШЕВАРДНАДЗЕ отметил, что многое зависит именно от М.СААКАШВИЛИ.

«Я не делаю анализа - это было его право (объявить выборы), и он им воспользовался. Что касается шансов - это зависит от многих факторов - сколько кандидатов будет выдвинуто и кто они будут, какую предвыборную кампанию они проведут и на чем сделает акцент сам М.СААКАШВИЛИ, как справится с существующими проблемами», - отметил он.

В тоже время бывший Президент Грузии считает, что ситуацию, создавшуюся во внешней политике страны, нельзя назвать «полной политической изоляцией».

«С некоторыми странами у нас были достаточно напряженные отношения и до событий, развившихся в последнее время. Что касается Америки, заявления ее представителей правда очень тяжелые, и ситуация должна быть срочно исправлена», - заявил Э.ШЕВАРДНАДЗЕ.

По его словам, для этого руководство страны должно просто отменить чрезвычайное положение. «Чрезвычайное положение - само по себе тяжелая вещь для страны. Это фактически военное положение, и этого американцы не примут», - считает он. При этом Э.ШЕВАРДНАДЗЕ отметил, что после отмены чрезвычайного положения "все потихонечку исправится".

Как сообщал УНИАН, после массовых акций протеста, которые продолжались в Грузии с 1 ноября и которые были разогнаны полицией 7 ноября, в Грузии действует чрезвычайное положение, введенное М.СААКАШВИЛИ в ночь на 8 ноября сроком на 15 суток. 8 ноября М.СААКАШВИЛИ заявил о готовности провести досрочные президентские выборы 5 января одновременно с референдумом о времени проведения парламентских выборов: весной или осенью 2008 года. Оппозиция одобрила решение М.СААКАШВИЛИ.