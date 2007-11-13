Саакашвили не исключает, что Россия отрежет Грузии газ

09:18, 13 ноября 2007
Мир
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"Грузия это уже проходила..."

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ не исключает, что Россия прекратит поставки природного газа в страну.

"Россия, наверное, практически не даст нам газ зимой", - сказал он накануне на встрече с педагогами Грузии, передает РБК.

При этом М.СААКАШВИЛИ отметил, что "Грузия это уже проходила и смогла договориться о поставках газа с Азербайджаном".

Президент Грузии также заявил, что Грузия уже не нуждается в поставках электроэнергии из России, и, более того, летом она экспортировала излишки электроэнергии в РФ.

 

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