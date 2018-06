Екатерина Ющенко в Иордании (фото)

Жена Президента Украины Екатерина Ющенко приняла участие в конференции "Mobilizing for Action" в Аммане (Хашимитское Королевство Иордания) в воскресенье, 11 июня. В конференции принимали участие представительницы международной организации "The Global Women`s Action Network for Children".

На фото 1,2 - встреча с Королевой Иордании Ранией, на 3 - с женой иракского президента Хирвой Талибани.