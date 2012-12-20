В Польше из-за морозов круглосуточно открыты 40 крупнейших вокзалов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании, отметив, что в случае падения температуры ниже 20 градусов Цельсия круглосуточно будут открыты все принадлежащие PKP железнодорожные вокзалы.

"Дополнительно в чрезвычайных ситуациях для пассажиров, ожидающих поезд, который будет опаздывать более чем на 120 минут, на вокзалах будут раздаваться бесплатные теплые напитки", - отметили в пресс-службе.

Компания напомнила, что PKP каждый год в зимний период, если температура снижается ниже 10 градусов Цельсия, на круглые сутки открывает двери своих крупнейших вокзалов, которые обычно закрываются на 2-4 часа для уборки.

"Мы также будем обращать внимание на бездомных, предлагая им информацию о находящихся вблизи местах, где можно переночевать в специальных центрах социальной помощи. Как всегда в таких ситуациях активно будем сотрудничать с полицией и местными службами", - отметил Петр Жичкович, член правления PKP.

По последним данным Министерства внутренних дел Польши, с начала декабря в стране от переохлаждения организма умерло уже 40 человек, что в 2 раза больше, чем за весь декабрь прошлого года.

Справка УНИАН. Созданная в 2001 году акционерная компания PKP, среди прочих активов, владеет всей железнодорожной инфраструктурой в Польше, в том числе, около 2,5 тыс. железнодорожными вокзалами.

Крупнейшим вокзалом в стране - "Варшава-Центральная" - ежегодно пользуются 16 млн человек.