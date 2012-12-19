В Беларуси по дороге домой задержали активиста международной организации

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, по данным сайта «Молодого фронта», 18 декабря вечером жене Н.Демиденко Алесе позвонил сотрудник суда Фрунзенского района Минска и сообщил, что состоялось судебное заседание. В чем обвинен Н.Демиденко, неизвестно.

«Активиста задержали по дороге домой. Об этом он сообщил жене по телефону. Позже Демиденко вновь позвонил домой и сказал, что с него взята подписка о том, что он предупрежден о недопустимости участия в несанкционированных мероприятиях 19 декабря, в очередную годовщину разгона мирной демонстрации в Минске в 2010 году. Однако его вроде не собираются задерживать. Тем не менее, домой он не вернулся, а спустя несколько часов стало известно о решении суда», - сообщает сайт «Молодого фронта».

По информации «Молодого фронта», сегодня к активистке организации Касе Галицкой пришли представители Центрального РУВД Минска. С нее также взяли подписку о том, что она предупреждена о недопустимости участия в любых несанкционированных мероприятиях 19 декабря. При этом милиционеры снимали процесс подписания предупреждения на видео. Они провели осмотр квартиры К.Галицкой и конфисковали старые агитационные материалы.

Справка УНИАН. 19 декабря 2010 года в Беларуси состоялись президентские выборы. ЦИК Республики Беларусь объявил победителем действующего главу государства Александра Лукашенко (с официальным результатом 79,65%).

В день голосования прошла массовая акция протеста против нарушений в процессе выборов. Она собрала, по разным данным, от 5 до 40 тысяч человек.

Акцию разогнали внутренние войска и спецназ. Было задержано 639 человек, были пострадавшие, среди них журналисты. Задержаны были также 7 кандидатов в президенты.

Эти события, а также несоответствие результатов выборов данным ряда соцопросов и exit-poll вызвали резкое осуждение со стороны ООН, западных стран и межправительственных организаций.