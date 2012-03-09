Турецкие власти выдворили активисток Femen

Власти Турции сегодня выдворили из страны четырех активисток украинского движения Femen, которые в Международный женский день провели акцию протеста у собора Святой Софии в Стамбуле.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Полуголые активистки Femen вышли 8 марта на площадь и в течение минуты скандировали лозунги с осуждением насилия в отношении женщин, после чего были задержаны и доставлены в полицейский участок.

Представительницы Femen прибыли в Стамбул по приглашению местной фирмы, производящей нижнее белье, сообщают турецкие СМИ.

Активистки украинского движения Femen регулярно проводят акции протеста по всему миру. Их фирменным стилем является то, что они всегда проводят свои акции топлесс.