Продукты в мире подорожали до небывалого уровня

Мировые цены на продовольствие поднялись в январе до рекордной отметки, сообщает Би-би-си со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ФАО (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO).

Индекс цен ФАО, который включает 55 видов продовольственных товаров, составил 231 пункт, что на 3,4% больше, чем в декабре. Он повышается уже седьмой месяц подряд.

В январе дорожали все входящие в индекс товары, за исключением мяса. Цены на рис даже упали, поскольку в ряде стран в последние недели был собран урожай этой культуры.

При этом индекс зерновых продуктов достиг 245 пунктов, что отражает рост цен на пшеницу. Крупным ее экспортером является Австралия, переживающая сильные наводнения.

Как говорят экономисты, отчасти на удорожание повлияла и Россия. Прекратив из-за засухи экспорт зерна, она способствовала скачку цен на пшеницу, а они существенно влияют на ценообразование в других категориях пищевых продуктов.

"Высокие цены, скорее всего, сохранятся в течение еще многих месяцев", - сказал экономист ФАО Абдолреза Аббасиан.

Предыдущий скачок цен, зафиксированный в 2008 году, вызвал волну протеста в некоторых странах.

Индекс цен на мясо стабилизировался на отметке 166 пунктов - несмотря на то, что свинина и курятина в Европе подешевели. Произошло это после обнаружения большего количества диоксина в кормах животных на немецких фермах.

Впрочем, это снижение цен на мясные продукты компенсировалось их небольшим повышением в Бразилии и США.

Остается дорогим сахар из-за проблем с его поставками. Из-за опасений, что ураган "Яси" повредил тростниковые плантации на северо-восточном побережье Австралии, цены на белый сахар на Лондонской фьючерсной бирже взлетели накануне до рекордной отметки - 835,7 доллара за тонну.

Считается, что повышение цен на еду стало важнейшей причиной недавних массовых протестов в Алжире и Тунисе. Антиправительственные выступления в этих странах Магриба перекинулись на соседние Египет и Иорданию.

Глава Всемирного банка Роберт Зеллик призвал мировых лидеров "поставить продовольствие на первое место" и задуматься, наконец, о проблеме нестабильности цен на него. "Нам предстоит иметь дело с более широкой тенденцией увеличения цен на сырье, включая цены на продовольствие", - сказал он.