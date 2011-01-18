У Берлускони обнаружили гарем из 14 женщин

Сильвио Берлускони удерживал как минимум 14 гламурных молодых женщин в квартирах в престижном жилом комплексе "Милано Дуэ" около Милана, утверждает The Independent.

Женщины проживали в квартирах бесплатно и получали от Берлускони крупные суммы денег в обмен на интим.

Берлускони не отрицает, что устраивал в своих роскошных особняках "релакс-пати", куда привозили танцовщиц, ведущих на телевидении, работниц эскорт-агентств и проституток.

"Прошлым летом, из показаний Махруг (несовершеннолетней, в сексе с которой обвиняют Берлускони), выяснилось, что кульминацией вечеринок была так называемая "игра в Бунге-Бунге": женщины топлесс участвовали в конкурсе на горячее секс-шоу", - пишет газета. По словам другого участника призом была ночь с Берлускони.

Прокуратура утверждает, что Махруг бывала на вилле Берлускони 6 раз с февраля по апрель 2010 года. "Но имел ли Берлускони интимные отношения с Махруг? Оба утверждают, что этого не было. Как сможет прокуратура доказать это?" - пишет газета.

Впрочем, по данным газеты La Repubblica, суд считает: "страстный петтинг" (palpitazioni concupiscente) равносилен половому акту в строгом смысле слова, а "Бунге-Бунге", по словам Махруг, это явно предполагала.

По мнению издания, Берлускони не приговорят к тюремному заключению - его адвокаты слишком хорошо владеют различными приемами. Но на этот раз прокуратура настроена на редкость уверенно.

Напомним, итальянская пресса также выяснила, что накануне встречи с премьер-министром России Владимиром Путиным его итальянский коллега Сильвио Берлускони устраивал оргии с проститутками и стриптизершами.

ТСН