Бывший шеф Литвиненко признал, что ФСБ готовила убийство Березовского

Александр Литвиненко был предателем, который в советские времена заслуживал бы смертной казни, сказал его бывший шеф из органов российской госбезопасности.

Александр Гусак обвинил Литвиненко в том, что он помогал британским спецслужбам раскрыть личности российских шпионов, после того как перебрался в Лондон из Москвы. Он заявил, что взбешенные агенты обдумывали возможность убить его из мести, пишет The Times.

"Я считаю его типичным предателем, так как он предал то, что является священным для любого оперативника – свои оперативные источники. Агенты из его оперативных источников пришли и объявили, что ваши (британские) спецслужбы их рассекретили, они спросили, что теперь делать", – сказал Гусак.

Гусак был начальником Литвиненко в Отделе по борьбе с организованной преступностью ФСБ, преемницы КГБ. Он оставил службу в 1998 году, в том же году, когда Литвиненко вызвал сенсацию в Москве, раскрыв план ФСБ убить миллиардера-олигарха Бориса Березовского.

Гусак, который сейчас работает юристом, признал, что планы ликвидации Березовского действительно обсуждались. Однако он настаивает, что Литвиненко виновен в измене Родине.

"Литвиненко попадает под статью 275 УК. Это называется предательством. За это установлены наказания – до 20 лет тюрьмы. Я воспитывался на советских законах, по которым за предательство по статье 64 предусматривается смертная казнь. Я думаю, что если бы в советское время он вернулся в СССР, его приговорили бы к смертной казни".

Гусак, в прошлом возглавлявший секретное подразделение, которое Литвиненко назвал "бригадой смерти", сообщил, что к нему обращались агенты ФСБ, считавшие, что их имена были раскрыты британским спецслужбам.

"Скажу вам честно, я никому из них не сказал, чтобы он пошел и убил Литвиненко, хотя один из них (рассекреченных агентов) действительно мне сказал: "Слушай, он столько натворил, хочешь, я его прикончу?" – рассказал Гусак в интервью телепрограмме канала BBC Newsnight.

Решение Гусака выступить с такими утверждениями в отношении своего бывшего подчиненного противоречит сделанному им в ноябре заявлению, что Литвиненко могли убить чеченские сепаратисты.

Тогда Гусак сказал, что убийство могло быть "кровной местью" Литвиненко за убийство в 1996 году чеченского боевика. Гусак вместе с Литвиненко участвовал в операции против чеченских боевиков в Дагестане на юге России.

"В тот вечер, когда я хотел допросить захваченного чеченца, мне сказали, что Литвиненко якобы замучил его до смерти", – сказал Гусак в интервью газете "Коммерсант".

Гусак подтвердил заявления Литвиненко, что начальник их секретного подразделения в 1997 году приказал им убить Бориса Березовского, но сказал, что он не воспринял это распоряжение всерьез. Он, однако, добавил: "Если бы глава ФСБ Николай Ковалев дал мне персональный приказ, я бы его выполнил".

Ковалева на посту директора ФСБ в 1998 году сменил Владимир Путин, который и руководил службой, когда Литвиненко на пресс-конференции с четырьмя другими офицерами ФСБ, скрывавшими лица под масками, рассказал об этом заговоре.

Президент Путин неоднократно отрицал заявления Литвиненко о заговоре. Только на прошлой неделе он сказал, что Литвиненко был уволен из ФСБ за плохое обращение с заключенными и хищение взрывчатки.

В настоящее время Ковалев является депутатом Госдумы, ранее он был заместителем председателя думского комитета по безопасности. Он уже высказывал предположение, что за убийством Литвиненко стоит Березовский, который хотел таким образом дискредитировать Путина.

43-летний Литвиненко скончался в ноябре после того, как получил высокую дозу радиоактивного вещества полоний-210. На смертном одре он заявил, что приказ его убить отдал Владимир Путин. Кремль настойчиво отвергает эти обвинения.

Скотланд-Ярд направил в уголовный суд Великобритании материалы дела, в которых, насколько известно, в качестве обвиняемых названы бывший офицер КГБ Андрей Луговой и его деловой партнер Дмитрий Ковтун. Оба этих человека встречались с Литвиненко в Лондоне 1 ноября, в тот день, когда он почувствовал недомогание.

Отношения между Лондоном и Москвой вчера вечером вновь подверглись испытанию: Россия выразила недовольство тем, что Великобритания препятствует попыткам направить российских следователей в Лондон для допроса людей, предположительно вовлеченных в дело, среди которых и Борис Березовский.

Официальный представитель МИДа РФ Михаил Камынин сказал, что просьба о содействии следствию была направлена 8 января, но ответа до сих пор не получено. Скотланд-Ярд отрицает, что он тянет время.

Inopressa