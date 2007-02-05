Путин разрешил пользоваться книгами в карцере

Владимир Путин подписал закон, разрешающий подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений пользоваться книгами в период содержания в карцере.

Подписанный главой государства Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" был принят Госдумой 19 января 2007 года и одобрен Советом Федерации 24 января 2007 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента.

В целях приведения законодательства РФ о содержании под стражей в соответствие с общепризнанными нормами международного права Федеральным законом предлагается исключить из части 4-й статьи 40 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" запрет на пользование книгами, газетами, журналами и иной литературой в период содержания подозреваемых и обвиняемых в карцере.

РИА "Новости"