Беларусь резко увеличивает тарифы на транзит нефти

Министерство экономики Беларуси с 15 февраля 2007 года резко увеличивает тарифы на транзит нефти по системе магистральных трубопроводов. Минэкономики установило тарифы на услуги по транзиту нефти без НДС в размере от 1,29 до 3,5 доллара за тонну на 100 км.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС .

Нынешние тарифы на транзит нефти по территории Беларуси были согласованы с Минтопэнерго России еще в декабре 1995 г в долларах и с тех пор не менялись: они составляли 0,41 - 0,6 доллара за тонну. В течение 2005 г концерн "Белнефтехим" неоднократно направлял в правительство Белоруссии предложения об увеличении стоимости транзита. Учитывая растущие затраты на перекачку нефти по трубопроводной системе, концерн предлагал увеличить стоимость транспортировки в 1,5-2 раза в зависимости от направления.

Как сообщал УНИАН, Россия с 1 января 2007 года ввела экспортную пошлину на поставку нефти в размере 180,7 долл/т. В ответ концерн «Белнефтехим» уведомил российскую компанию «Транснефть» о введении с 1 января пошлины в размере 45 долларов за тонну нефти.

В то же время, в Министерстве экономического развития РФ считают, что введение Беларусью пошлин на транспортируемую через республику российскую нефть противоречат действующим двусторонним торгово-экономическим соглашениям.

В ночь с 7 на 8 января прекращены поставки нефти в Польшу и Германию, а позже – в Словакию и Чехию.