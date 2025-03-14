Путин решил затянуть ситуацию, чтобы продолжать борьбу как можно дольше.

В ситуации с соглашением о 30-дневном перемирии у Владимира Путина было три варианта: принять предложение, но потерять темп на поле боя; отклонить его, рискуя вызвать недовольство Дональда Трампа; или попытаться затянуть ситуацию, чтобы продолжать воевать как можно дольше. И, как пишет The Telegraph, он выбрал третий вариант.

На словах восхваляя идею прекращения войны, он надеется остаться в хороших отношениях с Трампом. Но его упоминание о "нюансах", которые необходимо обсудить, должно стать тревожным сигналом, отмечает издание.

"Это классическая российская тактика ведения переговоров. Разбивая каждое предложение на бесконечное число составных частей, он пытается казаться сотрудничающим, играя при этом на время, затягивая переговоры и пытаясь использовать факты на местах, чтобы выжать максимум возможных уступок", - говорится в статье.

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Теперь Трампу и его администрации предстоит испытание на прочность нервов и авторитета.

В частности, они могут проигнорировать отговорки Путина о "нюансах" и потребовать от него немедленно прекратить огонь. Это означало бы проявить такое же нетерпение и принуждение, какое они применили к Владимиру Зеленскому. Такая тактика может включать применение жесткого пакета санкций, если Россия не подчинится.

"Путин далеко не непобедим. Он теряет до 1000 солдат в день, его экономика перегревается, и при сохранении нынешней траектории он столкнется с серьезными внутренними проблемами к 2026 году. Если американцы начнут действовать жестко, он, скорее всего, сдастся", - подчеркивает The Telegraph.

Однако если США втянут Путина в тщательное обсуждение деталей, то фактически повторят ошибки, допущенные предыдущими президентами США.

При этом Путин уже дал понять, какие карты он будет разыгрывать на этих переговорах. Фактически, он заявил: если вы хотите, чтобы я прекратил насилие, вам лучше иметь действительно большую морковку, чтобы предложить мне в обмен. Также он поднял вопрос о том, кто будет следить за соблюдением режима прекращения огня, кто будет отслеживать нарушения и кого обвинять?

Эти дебаты могут затянуться на несколько дней или недель, отмечает The Telegraph.

Возможно, вопреки ожиданиям, боевые действия прекратятся в эти выходные. Однако в противном случае Путин попытается заманить американцев в бессрочную дипломатию, используя силу, чтобы вырвать максимальные уступки и заложить основу для обвинения Украины, если - когда - переговоры (или прекращение огня, если дело зайдет так далеко) сорвутся, подчеркивается в статье.

Соглашение о перемирии - что известно

Владимир Путин, заявил, что не против прекращения огня, но потребовал чтобы Украина остановила мобилизацию и подготовку военнослужащих, а также не получала от союзников вооружение.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин по состоянию на сейчас фактически готовит отказ от предложения США о 30-дневном прекращении огня в войне. Правитель РФ не говорит "нет" прямо, зато он прибегает к действиям, которые все затягивают и делают невозможным нормальные решения.

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