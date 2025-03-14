Достигнет ли Трамп своей цели, зависит от того, как он и его советники проведут дальнейшие переговоры с Москвой.

Президент США Дональд Трамп крайне близок к соглашению о прекращении огня между Россией и Украиной. Но все зависит от российского лидера Владимира Путина, а он пока склоняется в противоположную сторону, пишет The Wall Street Journal.

Это поставило Трампа в затруднительное положение, которое он сам себе создал, пишет WSJ. Пообещав, что Путин хочет мира, и оказав давление на Киев, чтобы тот поддержал 30-дневную паузу в боевых действиях, Трамп должен будет принять обещанное решение о введении новых санкций против Москвы, если Кремль откажется от плана.

"Но наказание Москвы может стать еще одним препятствием на и без того трудном пути к заключению сделки, которое поставит под угрозу его более масштабную цель - улучшение отношений с Россией", - пишет издание.

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Достигнет ли Трамп своей цели, зависит от того, как он и его советники проведут переговоры с Москвой. Вместо того чтобы прямо отвергнуть прекращение огня, российские чиновники могут потребовать уступок до начала переговоров о прекращении войны, что еще больше давит на Трампа.

При этом главный вопрос заключается в том, настолько ли Путин привержен миру, как на этом настаивает Трамп, или же уступки, необходимые для того, чтобы склонить его на свою сторону, будут стоить Трампу поддержки со стороны Украины и европейских правительств.

При этом многие аналитики по-прежнему скептически относятся к тому, что Путин в конечном итоге подпишется под этим или любым другим предложением, отмечает WSJ.

Сенатор Линдси Грэм, ближайшее доверенное лицо Трампа в Сенате, написал в среду на сайте X: "Я крайне скептически отношусь к тому, что Россия согласится на прекращение огня, и я очень сомневаюсь, что они хотят закончить эту войну". Он также сообщил, что до конца недели он введет "костоломные санкции и тарифы" против Кремля.

В то же время, отмечает WSJ, Трамп не подает признаков того, что его сдерживает скептическое отношение к переговорам по Украине со стороны союзников, как в Конгрессе, так и за рубежом.

"По словам аналитиков, он действует на основе собственных инстинктов и по собственным причинам, не обращая внимания почти ни на какие мнения, кроме своего собственного", - говорится в статье.

Соглашение о прекращении огня - что известно

11 марта состоялась встреча украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. По итогам переговоров стало известно, что Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня, если на такой шаг пойдет и Россия.

13 марта Россию посетили представители США с целью сделать Москве аналогичное предложение. Правитель РФ Владимир Путин, заявил, что не против прекращения огня, но потребовал чтобы Украина остановила мобилизацию и подготовку военнослужащих, а также не получала от союзников вооружение.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин по состоянию на сейчас фактически готовит отказ от предложения США о 30-дневном прекращении огня в войне. Правитель РФ не говорит "нет" прямо, зато он прибегает к действиям, которые все затягивают и делают невозможным нормальные решения.

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