Он требует, чтобы Украина остановила мобилизацию.

Кремлевский правитель Путин неопределенно ответил на предложение Соединенных Штатов Америки прекратить огонь на фронте на 30 дней.

"Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранению первопричины кризиса", - заявил он.

По словам Путина, Россия поддерживает "саму идею закончить конфликт мирно" и он не исключает, что обсудит перемирие с американским президентом Дональдом Трампом. При этом Москва хочет, чтобы на время перемирия Украина не проводила мобилизацию и подготовку военнослужащих, а также не получала от союзников вооружение:

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"Ситуация на земле стремительно меняется. Армия РФ наступает почти везде, непонятно, как будет решаться ситуация на линии соприкосновения в случае перемирия. А как будут решаться вопросы контроля, верификации? Кто будет отдавать приказы и какова цена этим приказам? Кто определит на протяжении 2 тысяч километров, где и кто нарушил договоренности? Это все вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон".

Кремлевский правитель заявил, что ситуация в Курской области находится под полным контролем российских войск, а украинские военнослужащие пытаются выходить маленькими группами.

Также Путин сказал, что РФ уже обсуждает с некоторыми западными партнерами их возможное возвращение на ее рынок. При этом он добавил, что иностранные компании, которые захотят вернуться, не получат никаких специальных преференций: "Мы не закрывались ни от кого, не выгоняли, те, кто хочет вернуться - добро пожаловать, welcome".

Прекращение огня в Украине

Напомним, рашее Вашингтон предложил введение перемирия на 30 дней для прекращения боевых действий между Россией и Украиной.

Президент Владимир Зеленский поддержал эту инициативу, также положительно о ней высказались разные европейские лидеры.

А помощник Путина Юрий Ушаков сказал, что Москве нужны не "имитирущие мирные действия шаги", а долгосрочное урегулирование войны.

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