Правитель РФ не говорит "нет" прямо, зато он прибегает к действиям, которые все затягивают и делают невозможным нормальные решения.

Российский диктатор Владимир Путин по состоянию на сейчас фактически готовит отказ от предложения США о 30-дневном прекращении огня в войне. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте – он фактически готовит отказ по состоянию на сейчас. Путин, конечно, боится сказать прямо Президенту Трампу, что хочет продолжать эту войну, хочет убивать украинцев. И поэтому они там, в Москве, обставляют идею тишины такими предпосылками, чтобы вообще ничего не получилось или чтобы не получалось как можно дольше", – сказал он.

По словам Зеленского, Путин часто прибегает к подобной тактике. Правитель РФ не говорит "нет" прямо, зато он прибегает к действиям, которые все затягивают и делают невозможным нормальные решения.

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"Мы считаем, что это все сейчас – очередные российские манипуляции. Было американское предложение о безусловной тишине в небе, на море и на фронте. Мы в Украине восприняли это предложение. От американской стороны мы слышали, что есть готовность организовать контроль и верификацию. И это реально обеспечить – с американскими возможностями, с европейскими возможностями. И чтобы за время тишины подготовить ответы на все вопросы о долгосрочной безопасности и реальном, надежном мире и положить на стол план завершения войны", – продолжил президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова работать максимально быстро, максимально конструктивно, о чем знают партнеры как в США, так и в Европе. Украина не ставит условий, которые что-то усложняют, добавил он.

"Это Россия делает. Как мы всегда и говорили, единственный, кто будет все затягивать, единственный, кто будет неконструктивен, – это Россия. Им нужна война. Путин украл годы мира и продолжает эту войну – день за днем. Сейчас надо на него давить. Надо вводить санкции, которые помогут. Будем работать и в дальнейшем с нашими американскими партнерами, с европейскими партнерами, со всеми в мире, кто хочет мира, чтобы принудить Россию к завершению войны", – констатировал Владимир Зеленский.

Прекращение огня: главное

11 марта состоялась встреча украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. По итогам переговоров стало известно, что Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня, если на такой шаг пойдет и Россия.

13 марта Россию посетили представители США с целью сделать Москве аналогичное предложение. Правитель РФ Владимир Путин, заявил, что не против прекращения огня, но потребовал чтобы Украина остановила мобилизацию и подготовку военнослужащих, а также не получала от союзников вооружение.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что его посланник Стив Уиткофф ведет серьезные разговоры в Москве. Американский лидер выразил надежду, что "Россия поступит правильно".

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