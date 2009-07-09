В России обнаружили нелегальный китайский банк

Правоохранительные органы РФ пресекли деятельность нелегального банка в Иркутске, организованного, по данным оперативников, гражданами Китая и пропускавшего ежедневно десятки миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУВД по Иркутской области.

По информации пресс-службы, банк был организован в частном доме. Милиционеры обнаружили тетради, отражающие приход денежных средств, платежные документы, а также 1,2 миллиона рублей наличными.

"...До появления милиционеров бизнес процветал. Офис работал без выходных, в помещении всегда находились охрана и лицо, занимающееся сбором и обменом денежных средств. Каждый китайский предприниматель мог отправить на родину любую сумму денег, вырученных от продажи товаров народного потребления на иркутском рынке (Шанхай). Причем в банк приносили отечественные рубли, а в КНР на счет поступала местная валюта", - приводит сообщение ГУВД РИА "Новости".

Наличность преимущественно шла “на поддержание нелегальной предпринимательской деятельности китайских бизнесменов, одним из направлений которой стала закупка древесины". Кроме того, денежные суммы поступали и от реализации контрабандного товара, утверждает ведомство.

"Выявленный подпольный банк не был зарегистрирован ни как физическое, ни как юридическое лицо, тем самым, осуществлял финансовые операции без специального разрешения Центрального Банка Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до пяти лет лишения свободы и крупный штраф.