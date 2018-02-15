В НАТО одобрили создание новых командных центров

Министры обороны стран-членов НАТО должны в июне определить временные рамки и место расположения новых центров командования Альянса.

В командовании НАТО сегодня одобрили создание новых структурных центров, среди которых новый оперативный центр кибербезопасности и новое командование совместными силами в Атлантике.

Об этом сообщил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

По его словам, произошло конструктивное заседание министров обороны, на котором были приняты важные решения по модернизации структуры командования Альянса.

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«Это является опорой нашего Альянса, и это позволит нашим 29 государствам действовать как единое целое. Это позволяет нам управлять нашими миссиями и операциями, а также осуществлять подготовку и действовать в случае кризиса с помощью надлежащих сил, в нужном месте и в правильное время», - заявил Столтенберг.

Он отметил, что в конце «холодной войны» НАТО имело 22 тысячи сотрудников, которые работали в 33 различных видах командования.

«Сегодня структура командования сокращена до менее чем 7 тыс. (сотрудников) в 7 командованиях», - подчеркнул Столтенберг.

«Но положение в области безопасности в Европе изменилось, и поэтому НАТО реагирует», - подчеркнул генсек Альянса.

По этой причине он напомнил, что в ноябре прошлого года министры обороны стран-членов НАТО согласились по сути относительно разработки проекта по адаптации командной структуры НАТО. По его словам, благодаря этому будет уделяться большее внимание ситуации по безопасности на море, материально-техническому обеспечению (логистике) и военной мобильности, а также кибербезопасности.

Как заявил Столтенберг, на сегодняшнем заседании были приняты ключевые элементы новой структуры командования НАТО.

«Создадим новое командование совместными силами в Атлантике, чтобы помочь защитить морские линии коммуникаций между Северной Америкой и Европой. Мы создадим новую поддержку для командования в логистике, усилении и военной мобильности. Улучшение перемещения войск и снаряжение имеет важное значение для нашего коллективного сдерживания и обороны», - отметил Столтенберг.

Также он сообщил, что будет «определен сухопутный компонент командования в Европе для улучшения координации и для быстрого реагирования наших сил».

«Мы также создадим новый оперативный центр по кибербезопасности в нашей военной штаб-квартире SHAPE (штаб Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе) для дальнейшего укрепления нашей обороны. В июне министры обороны примут решение относительно сроков, места расположения наших новых командований и понадобится расширение кадрового состава», - добавил генсек.