Коллектив выступит с концертом на музыкальном фестивале Atlas Festival 2025.

В пятницу, 18 июля, всемирно известная финская рок-группа The Rasmus прибыла в Киев. Артисты – одни из участников музыкального фестиваля Atlas Festival 2025.

Участники коллектива обратились к украинским поклонникам в Instagram. Они записали видео не перроне вокзала, рядом с поездом, на котором прибыли в столицу.

По их словам, выспаться им не удалось.

"Мы взволнованы быть здесь. Увидимся", – сказала гитаристка Эмили Сухонен.

В Киеве участники группы посетили мемориал украинским защитниками, погибшим в войне с Россией, который находится возле Софийского собора.

Отметим, что выступление The Rasmus на фестивале запланировано на субботу, 19 июля.

The Rasmus – один из самых успешных музыкальных коллективов Северной Европы. Их хит In the Shadows известен во всем мире. К тому же, коллектив участвовал в Евровидении в 2022 году с песней Jezbel – они заняли 21 место.

В том же году The Rasmus и победители Евровидения Kalush Orchestra записали композицию "In The Shadows Of Ukraine" по мотивам известного хита.

Напомним, фестиваль Atlas Festival 2025 в этом году проходит в Киеве с 18 по 20 июля. Среди участников будут "Океан Ельзи", "Бумбокс", "Без обмежень", Yarmak и другие известные исполнители.

