Ожидается поднятие уровня воды до 2,5 м в реках, в горах возрастает риск селевых потоков.

В Черновицкой области из-за мощных дождей фиксируют много подтоплений - как в областном центре, так и в районах.

Так, в Государственной пограничной службе Украины пожаловались на трудности в выполнении их задач из-за стихии в приграничных районах.

"Горные дороги размыты, передвижение вне их - опасно. Пограничники несут службу в экстремальных условиях, для замены нарядов даже пришлось привлекли представителей ГСЧС", - сказано в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что, по данным гидрометеорологов, на реках суббассейнов Прута и Сирета 18-19 июля ожидается поднятие уровня воды до 2,5 м. В горах возрастает риск селевых потоков", - сказано в сообщении.

В ГПСУ показали на видео как бушует водная стихия.

Также бушует стихия и в областном центре. Коммунальное предприятие "Черновцыводоканал" сообщило о риске остановки насосных станций из-за двойной нагрузки

"Если сильные ливни продолжатся, существует риск остановки двух канализационных насосных станций. Вторая станция может не выдержать двойной нагрузки и такого количества осадков", - сказано в сообщении. Работа одной из насосных станций уже остановлена.

Отмечается, что утреннее подтопление произошло из-за того, что водопропускные сооружения, через которые ливневые воды сбрасываются в реку Кися, не справляются с избыточным количеством дождевой воды.

В сообщении сказано, что вместе со специалистами ГСЧС работают, привлекая помповое оборудование для перекачки воды на другую сторону дороги, чтобы избежать дальнейших остановок и подтоплений.

Специалист по связям с общественностью и СМИ водоканала Людмила Кушнир сообщила Общественному, что остановка насосных станций приведет к утечке канализационных вод наружу.

"На нижних точках города канализационные воды могут выйти на поверхность. А это плохой запах, дискомфорт и антисанитария. Зона риска - улицы Южно-Кольцевая. Это будет дискомфортно для ходьбы и езды, потому что все будет через люки выливаться, как оно сейчас льется. Если дождь остановится, оно все спадет и все будет хорошо", - подчеркнула она.

Как сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области, в Черновцах одновременно по нескольким адресам подразделения ГСЧС откачивали воду из подвалов многоэтажек, территорий частных домов и административных зданий.

В городе и области расчищать дороги от деревьев, которые упали из-за сильного ветра и ливней.

ГСЧС Буковины призывает граждан до конца суток 18 июля быть осмотрительными и соблюдать правила безопасности во время непогоды: избегать пребывания вблизи деревьев, рекламных щитов, линий электропередач; не оставаться в автомобиле в пониженных участках местности; держать при себе фонарик, средства связи и запас воды.

Погода в Украине

Как сообщал УНИАН, на субботу, 19 июля, в Украине объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды в ряде областей.

Украинский гидрометцентр сообщил, что 19 июля в Волынской, Ровенской, Житомирской и Харьковской областях ожидаются значительные дожди.

Также в восточных, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

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