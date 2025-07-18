20 миллиардов в тень: как 'Укргидроэнерго' финансировала фирмы со скандальным прошлым

Руководство "Укргидроэнерго" во времена Игоря Сироты системно передавало миллиардные контракты на защиту гидроэлектростанций компаниям со скандальным прошлым, которые не имели никакого опыта в соответствующих работах. Политический эксперт Екатерина Одарченко фиксирует, что с 2022 года предприятие потратило почти 20 миллиардов гривен на строительные подряды, без открытых торгов, со скрытыми сметами и без надлежащего контроля со стороны общественности.

Как утверждается в материале Екатерины Одарченко, одна из таких компаний - житомирская ЧП "Элитбуд-1" - ранее занималась скромными работами вроде прочистки труб в детсадах, а сейчас получила от "Укргидроэнерго" контракт на 4,19 млрд грн на строительство защиты Днестровской ГАЭС. Учредители фирмы связаны с группировкой "Чепчики" (братья Черпицкие), а сама компания фигурирует в ряде уголовных дел. "Материалы, которые поставляет для "Укргидроэнерго" эта компания, значительно дороже рыночных. Хотя все материалы они добывают или покупают в Житомирской области, и себестоимость у них должна быть значительно меньше", - отмечает Екатерина Одарченко.

Еще одним подрядчиком стала компания ООО "СК "Адамант", которая ранее входила в орбиту экс-нардепа Максима Микитася. По словам журналистов, эта структура получила контракт стоимостью 4,36 млрд грн без всякого конкурса, хотя фигурирует по меньшей мере в 42 уголовных производствах. Соглашение было подписано без открытых торгов, и детали контракта скрыли, ссылаясь на военное положение.

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Среди стабильных подрядчиков также называют компании "Укрсталь Конструкция" и "Глобал Солюшнс". Первая, которая принадлежит олигарху Виталию Гайдуку, получала государственные средства на работы на Кременчугской, Киевской ГЭС и ГАЭС. Вторая, "Глобал Солюшнс", которая появилась только в 2021 году, в 2024 уже выполняла подряд на 394 млн грн. Директор компании Юрий Руссу когда-то баллотировался от "Оппоблока".

"Соучредитель Екатерина Кудренко связана с проектами, которые имели крупные заказы от столичного КП "ГИВЦ", который контролировался зятем лидера ОПЗЖ Юрия Бойко Сергеем Горовым. Таким образом, несмотря на короткий срок существования, "Глобал Солюшнс" быстро стала частью "большой игры" на многомиллионных государственных контрактах", - отмечается в материале.

У Екатерины Одарченко возникает вопрос, получит ли после увольнения Игоря Сироты, который возглавлял компанию 15 лет, оценку деятельность должностных лиц "Укргидроэнерго" и вернут ли государству миллиарды, которые, по словам журналистов, "ушли в песок вместе с "липовыми" фирмами".

"Обратят ли внимание профильные контролирующие органы на факты откровенной коррупции, которых было немало найдено журналистами-расследователями? И наконец - произойдет ли качественная смена руководства "Укргидроэнерго", которое перечеркнет давнюю традицию хищения средств в этой ключевой для государства энергокомпании? Или же кадровые изменения будут иметь целью банально отвести внимание от старой коррупционной системы в УГЭ, а мы просто увидим "фунтов", которые и в дальнейшем будут прикрывать "распил" тендерных миллиардов", - отмечает Екатерина Одарченко.