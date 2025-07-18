Generate Sound Effects можно опробовать бесплатно на сайте Adobe Firefly.

Компания Adobe добавила в свой ИИ-сервис Firefly необычный инструмент для генерации звуков. Он называется Generate Sound Effects и превращает звукоподражание голосом в реалистичные аудиоэффекты, пишет ZDNET.

Работает следующим образом: нейросети нужно дать текстовый промпт для описания аудиоэффекта, который нужно создать, например, "запуск ракеты в космос". К этому описанию можно добавить запись голоса – с имитацией нужного звука.

"Firefly анализирует энергию и ритм вашего голоса, чтобы точно синхронизировать эффекты с действием в видео и добиться кинематографического звучания", – говорят разработчики.

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Функция поддерживает как готовые ролики, так и клипы, созданные непосредственно в Firefly. Новая разработка не подходит для генерации речи, зато справляется с другими звуками, которые может имитировать человек.

Сейчас Generate Sound Effects можно опробовать бесплатно на сайте Adobe Firefly, но сама функция пока находится в бета-версии.

Напомним, ранее OpenAI запустила "суперпомощника" на основе ChatGPT. Он способен выполнять задачи на ПК и в браузере без участия человека.

Меж тем Илон Маск накануне представил Grok 4, назвав его "самым умным ИИ в истории человечества". Позже выяснилось, что для ответов на спорные вопросы чат-бот регулярно обращается к личным публикациям самого Маска.

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