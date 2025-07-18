По словам аналитика, даже из Закарпатья эти ракеты смогли бы "дотянуться" до Татарстана.

Американские ракеты Tomahawk могли бы изменить ход войны, которую против Украины развязала РФ, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко. В своей статье на OBOZ.UA он рассказал об уникальности этих ракет и объяснил, почему получение их - большая проблема.

Tomahawk, как отметил Коваленко, - это основная американская дозвуковая крылатая ракета большого радиуса действия. Она разрабатывалась с 1971-го по 1980 год, принята на вооружение в 1983-м, но регулярно модернизируется. На сегодня существует не менее восьми модификаций этих ракет, которые отличаются как боевой частью (осколочно-фугасная, кассетная, ядерная), типом пуска, функционалом (оперативно-тактическая, противокорабельная), так и характеристиками.

Аналитик пояснил, что почти всем модификациям присущи такие тактико-технические характеристики, как дальность полета - 1 250 - 2 500 км, скорость - 880 км/ч, вес осколочно-фугасной боевой части - 340-450 кг, кассетная боевая часть состоит из более 160 суббоеприпасов, каждый из которых весит 1,5 кг.

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"На сегодня в Украине нет на вооружении ракет, которые могли бы доставать до глубоко тыловых районов России и наносить удары по военным объектам и объектам ВПК за 1 500, 2 000 километров и более. На такие расстояния у нас летают преимущественно дальнобойные ударные дроны, но многие из них имеют маломощные боевые части, в пределах 50 кг взрывчатого вещества", - рассказал Коваленко.

По его данным, эту проблему пыталось решить Главное управление разведки Минобороны Украины, в частности, установкой на дрон самолетного типа дополнительной нагрузки - авиационной бомбы ОФАБ-250. Но этого (100 кг взрывчатки) мало для масштабных атак на военные производства. По мнению обозревателя, еще одно уязвимое место большинства дронов - скорость полета, но проблему решило бы что-то более мощное и скоростное.

"Ракеты Tomahawk позволили бы Украине решить проблемы российских предприятий, находящихся в глубоком тылу. Например, одновременно серьезно повредить или полностью уничтожить предприятие по производству Shahed-136 в Алабуге - 1300 км от границы с Украиной, и "Купол" - в Ижевске... Tomahawk с кассетной боевой частью могли бы регулярно наведываться на российские военные аэродромы, например, Саваслейку, где базируются МиГ-31К - носители Х-47М2 "Кинжал", - заявил Коваленко.

Он добавил, что ракеты Tomahawk будут демонстрировать крайне высокую эффективность прорыва вражеской ПВО, с учетом того, что в РФ она достаточно износилась:

"Полет на сверхнизких высотах с функцией огибания рельефа позволяет этим ракетам проходить эшелоны ПВО прошлого и позапрошлого поколения как нож сквозь масло".

"Tomahawk нам не просто нужны, они жизненно важны для противостояния с Россией! Но мы их как не получали от Джозефа Байдена, так вряд ли получим и от Дональда Трампа", - предполагает аналитик.

Он пояснил, что в мире существуют экспортные требования к ракетному вооружению, ограничивающиеся 300 км дальности полета. Все ракеты, которые Украина уже получала от союзников (Storm Shadow/SCALP-EG и ATACMS), имея дальность поражения более 500 км, поставлялись в экспортных модификациях или в базовой версии (до 300 км).

"Второй момент - удары по территории России. При всех тех пафосных и высокопарных разговорах 2024 года о том, что нам снимают ограничения на удары по России, эти ограничения как были, так и остались", - подчеркнул Коваленко.

Самое неприятное, по его словам, заключается в том, что Tomahawk - ракета прежде всего морского базирования. Практически все ее пусковые - подводные и надводные носители:

"То есть если мы получаем Tomahawk, то каким-то образом мы должны получить... подводную лодку, например, класса "Огайо", или ракетный эсминец типа Arleigh Burke".

В то же время он констатирует один нюанс: США давно пытаются "довести до ума" сухопутные пусковые установки для Tomahawk - Typhon. На сегодня Typhon существует в виде всего двух батарей по 4 пусковые установки. Как отмечает Коваленко, это скорее опытные образцы, которые проходят испытания.

При этом обозреватель отметил: если Typhon разместить в самом безопасном районе Украины, например, на Закарпатье, он все равно достанет до Татарстана или Архангельска.

"Но пойдут ли на такой риск наши заокеанские партнеры? Ответ на этот вопрос очень прост - только если Дональд Трамп очень сильно психанет", - уверен аналитик.

При этом он заметил: на днях появилась информация о том, что Бундесвер обратился к США с запросом о закупке комплексов Typhon, что произошло одновременно с заявлениями Белого дома о закупках странами НАТО оружия для Украины и сообщениями в СМИ о возможных поставках Tomahawk. Однако вероятность получения такого вооружения Коваленко считает практически нереальной: 1% из 100%.

Ракеты Tomahawk для Украины: что известно

Как писал УНИАН, недавно в западных СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп якобы предлагал передать Украине ракеты Tomahawk для усиления давления на Москву, но через некоторое время Трамп это опроверг.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что украинские специалисты смогли бы приспособить под них имеющиеся пусковые установки, хотя лучше их получить вместе с комплексами Typhon.

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