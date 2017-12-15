Глава военного комитета НАТО: Россия может отрезать другие страны от интернета

Россия представляет угрозу для линий связи и интернет-кабелей, которые проходят под водой. Об этом заявил 14 декабря руководитель британского генерального штаба, главный маршал авиации Великобритании сэр Стюарт Пич, в сентябре возглавивший военный комитет НАТО, передает Би-би-си.

Британия и НАТО должны уделять первоочередное внимание защите линий связи, подчеркнул Пич. Он сказал, что возможное повреждение кабелей, которые проходят по дну океана, может стать ударом для экономики и жизни общества.

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"В ответ на угрозу, вызванную модернизацией российского военно-морского флота, как атомных, так и обычных подводных лодок и кораблей, мы вместе с нашими атлантическими союзниками определили приоритеты миссий и задач по защите морских линий связи", - сказал Пич.

"Существует новый риск для нашего образа жизни, который представлен уязвимостью кабелей, которые проходят по дну моря", - утверждает Пич.

"Это звучит как повторный запуск старых миссий, на самом деле, как я собираюсь сказать, очень важно, чтобы мы понимали, насколько важна эта миссия для Организации Североатлантического договора", - подчеркнул маршал.

В начале месяца об угрозе для линий связи и интернет-кабелей, которые соединяют страны и континенты, заявил британский парламентарий Риши Сунак.

Как сообщал УНИАН, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Россия может начать широкомасштабные боевые действия против Украины в любой момент.