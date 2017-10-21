НАТО не готово дать отпор в случае нападения России – СМИ

Союз НАТО не готов дать отпор в случае потенциального нападения России на восточном фланге. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на внутренние документы альянса, передает Радио Свобода.

В документе, цитируемом изданием, отмечается, что возможности сил быстрого реагирования НАТО адекватно ответить на вызовы, является сомнительной. Кроме того, есть серьезные проблемы с логистикой на восточном крыле НАТО.

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Пресс-секретарь НАТО Оана Лунджеску отказалась подтвердить или опровергнуть агентству DPA информацию немецкого издания.

Она отметила, что сейчас ведутся переговоры о модернизации управленческих структур НАТО, количество которых значительно сократилось со времени Холодной войны.

После начала агрессии России против Украины НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе, разместив в странах Балтии и Польше четыре многонациональных батальона.