В НАТО планируют создать новые командные структуры на фоне противостояния с Россией - СМИ

В НАТО готовы принять решение о создании двух командных структур, учитывая на напряженные отношения с Российской Федерацией. Об этом пишет «ЕП» со ссылкой на The Wall Street Journal.

В частности, новые командные структуры будут иметь за цель улучшить логистику союзников альянса и защиту линий снабжения. Также они будут направлены на преодоление слабых мест в конфликтах с Москвой.

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Между тем, одна из структур преимущественно будет заниматься обеспечением более быстрого перемещения людей и оборудования. А другая сосредоточится на зоне Атлантического и Северо-Ледовитого океанов и защите от вражеских субмарин морских путей, критических для поставки в Европу.

Издание сообщает, что министры обороны стран-членов альянса пересмотрят новую командную структуру на встрече в ноябре.

Как сообщал УНИАН ранее, издание Der Spiegel со ссылкой на внутренние документы альянса, сообщало, что НАТО не готов дать отпор в случае потенциального нападения России на восточном фланге.

В документе, цитируемом изданием, отмечается, что возможности сил быстрого реагирования НАТО адекватно ответить на вызовы, является сомнительной. Кроме того, есть серьезные проблемы с логистикой на восточном крыле нато.

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунджеску отказалась подтвердить или опровергнуть агентству DPA информацию немецкого издания.