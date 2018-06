Трамп – Ким Чен Ыну: у меня тоже есть ядерная кнопка, она гораздо мощнее и она работает

Президент США Дональд Трамп ответил лидеру КНДР Ким Чен Ыну на его заявление относительно ядерной кнопки у него на столе.

Читайте такжеВласти Южной Кореи предложили КНДР провести переговоры на высоком уровне

Свой комментарий хозяин Белого дома традиционно обнародовал в своем Twitter. Трамп написал, что он также имеет «ядерную кнопку» на столе и она является более мощной, чем в КНДР.

«Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что "Ядерная кнопка постоянно стоит на столе". Кто-нибудь из его изможденного и голодающего режима, пожалуйста, сообщите ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя Кнопка работает!», – написал Трамп.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful than one his, and my Button works!