Трамп – Ким Чен Ыну: у меня тоже есть ядерная кнопка, она гораздо мощнее и она работает

03:59, 03 января 2018
Мир
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Дональд Трамп обнародовал новый комментарий по поводу очередной ядерной угрозы лидера Северной Кореи.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп ответил лидеру КНДР Ким Чен Ыну на его заявление относительно ядерной кнопки у него на столе.

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Свой комментарий хозяин Белого дома традиционно обнародовал в своем Twitter. Трамп написал, что он также имеет «ядерную кнопку» на столе и она является более мощной, чем в КНДР.

«Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что "Ядерная кнопка постоянно стоит на столе". Кто-нибудь из его изможденного и голодающего режима, пожалуйста, сообщите ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя Кнопка работает!», – написал Трамп.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции против КНДР, введенные из-за ее ядерной программы, начинают приносить первые результаты.

22 декабря 2017 года Совет безопасности Организации Объединенных Наций единогласно одобрил предложенные США новые санкции против Северной Кореи. В свою очередь власти Северной Кореи считают, что решение об ужесточении санкций против Пхеньяна является актом войны.

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Теги: #отношения США и КНДР#Трамп против Ким Чен Ына