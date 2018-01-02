Санкции и "другое" давление начинают оказывать сильное влияние на Северную Корею - Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявляет, что санкции против Корейской народно-демократической республики, введенные из-за ее ядерной программы, начинают приносить первые результаты.

Об этом президент США написал в Twitter.

"Санкции и "другое" давление начинают оказывать сильное влияние на Северную Корею. Солдаты в опасных условиях спасаются бегством в Южную Корею. Человек-ракета (лидер КНДР Ким Чен Ын - УНИАН) теперь впервые хочет разговаривать с Южной Кореей. Возможно, это хорошие новости, возможно - нет. Мы увидим", - отметил Трамп.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2017 года Совет безопасности Организации Объединенных Наций единогласно одобрил предложенные США новые санкции против Северной Кореи. В свою очередь власти Северной Кореи считают, что решение об усилении санкций против Пхеньяна является актом войны.

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Санкции ограничат для КНДР импорт нефти, вернут всех ее рабочих из-за границы в течение года и могут существенно ограничить судоходство. Чтобы предотвратить обход санкций, всем странам дают разрешение на задержание, проверки и изъятие судов, которые подозреваются в незаконной перевозке грузов в/из Северной Кореи.

Совет безопасности ООН несколько раз расширял санкции против Северной Кореи из-за ее ядерных и ракетных испытаний.