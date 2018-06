"Расстегнул ширинку и показал": на Кевина Спейси обрушились обвинения в домогательствах к мужчинам

Обвинения в сексуальных домогательствах посыпались на голливудского актера, режиссера и сценариста Кевина Спейси, который на прошлой неделе признался в нетрадиционной сексуальной ориентации и извинился за домогательства 30-летней давности к тогда 14-летнему начинающему актеру Энтони Рэппу.

Еще трое мужчин разных возрастов, профессий и национальностей заявили, что Спейси домогался до них. О своих неоднозначных отношениях с 58-летним Кевином Спейси рассказали британский бармен, режиссер-документалист и мексиканский актер, пишет newsru.com.

Британский бармен Даниэль Бил сообщил таблоиду The Sun, что в 2010 году, когда ему было 19 лет, Спейси обнажился перед ним прямо на улице. Даниэль, работавший тогда в баре в Goodwood Park Hotel в Западном Сассексе, вышел на улицу покурить. Спейси присел рядом с ним, расстегнул ширинку и показал половой член. "Большой, правда?", - поинтересовался актер. Даниэль не стал отвечать и вернулся в бар. Но Спейси пошел за ним, и отдал молодому человеку свои швейцарские часы. Бил утверждает, что это был подарок за молчание и впоследствии Спейси звонил ему и просил о встрече.

Американский режиссер-документалист Тони Монтана в интервью The Daily Mail рассказал, что в 2003 году пьяный Кевин Спейси схватил его за член в пабе Coronet в Лос-Анджелесе. По словам Монтаны, он отошел от Спейси, однако актер последовал за ним в туалет. Режиссер пожаловался, что из-за произошедшего полгода страдал от посттравматического стрессового расстройства и посещал психотерапевта.

"Он подошел ко мне, обнял и попросил пойти вместе с ним, а затем вдруг схватился за мой член", - рассказал режиссер. По его словам, он сразу отошел от актера, но тот пошел за ним в туалет. Тогда Монтана оттолкнул Спейси и сказал его друзьям, что того пора отвести домой. Режиссер добавил, что после этого полгода страдал от посттравматического стресса и ходил на приемы к психологу.

Обвинения в адрес Спейси выдвинул и мексиканский актер Роберто Кавазос. Как пишет The Straits Times, по его словам, когда Спейси работал художественным руководителем лондонского театра The Old Vic, он постоянно приставал к молодым актерам.

"Те, кто пересекался со Спейси по работе в Лондоне в Old Vic знают, что еще очень многие найдут в себе смелость рассказать свои истории", - написал мексиканский актер в Facebook. Как пишет Кавазос, многие актеры рассказывали ему одну и ту же историю о том, как Спейси приглашал их в театр, чтобы поговорить о карьере, а когда они приходили, то их ждал на сцене пикник с шампанским. Истории различались лишь тем, как заканчивался этот пикник. Мексиканский актер говорит, что в баре театра Спейси приставал вообще к любому мужчине.

Администрация театра Old Vic уже обнародовала обращение ко всем, кто пострадал от действий Кевина Спейси, который был художественным руководителем этого театра с 2004 по 2015 год. "Неподобающее поведение любых работников театра абсолютно недопустимо. Мы хотим, чтобы наши сотрудники чувствовали себя в безопасности... Если же на момент Вашего сотрудничества с театром у Вас были или есть жалобы, но Вы по каким-то причинам не можете их высказать, обращайтесь по указанному электронному адресу и Ваше обращение будет рассмотрено предельно внимательно", - говорится в официальном заявлении театра, размещенном на сайте газеты The Telegraph.