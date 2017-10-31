Геи "атаковали" актера Кевина Спейси за то, что "решил" стать геем

Представители ЛГБТ-сообщества раскритиковали актера Кевина Спейси, признавшегося в гомосексуальных связях на фоне обвинений в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетнему. В частности, о поступке артиста высказался редактор журнала Gay Times Джош Риверс, пишет The Independent.

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«Ему было бы логичнее признаться в алкоголизме, чем связывать свое поведение с сексуальной ориентацией», — заявил Риверс. Он назвал действия Спейси манипуляцией и подчеркнул, что актер своим заявлением нанес ущерб всем геям.

Каминг-аут артиста раскритиковали и другие представители ЛГБТ-сообщества. Американский актер Джордж Такеи (открытый гей; известен по роли Хикару Сулу в сериале «Звездный путь») заявил The Hollywood Reporter, что Спейси пытается увильнуть от ответственности: «Мужчины, которые домогаются кого-либо, делают это не потому, что они геи или гетеросексуалы. Они делают это, потому что чувствуют власть, и решают злоупотребить ею».

«Кевин Спейси отбросил права геев на пятьдесят лет назад, связав гомосексуализм с педофилией и заявив, что он "решил" стать геем», — написал в Twitter ЛГБТ-активист с ником Eden Adder Calvary‏.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Спейси признался, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он «выбирает жить как гей». Он выступил с этим признанием после того, как актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. По словам Рэппа, это произошло в 1986 году, когда ему было 14 лет. Спейси подчеркнул, что не помнит об этом, но принес Рэппу извинения за «крайне неуместное пьяное поведение».