Всемирный рейтинг коррупции

Украина заняла 104-е место (среди 163 стран) в рейтинге "Индекс восприятия коррупции", составленном международным общественным движением по противодействию коррупции "Транспаренси Интернешнл".

Как сообщает РИА “Новости”, в основу рейтинга легли данные многочисленных опросов экспертов, касающихся оценок уровня коррупции в государственных секторах 163 стран мира. Индекс ранжирует страны по шкале от 0 до 10 баллов, причем ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а десять - наименьший.

Согласно результатам исследования, самыми некоррумпированными государствами являются Финляндия, Исландия и Новая Зеландия. В этих странах зафиксирован наименьший уровень восприятия коррупции, равнозначный 9,6 балла.

Кроме того, в десятку стран с самым низким "Индексом восприятия коррупции" (ИВК) входят Дания, Сингапур, Швеция, Швейцария, Норвегия, Австралия и Нидерланды.

По мнению специалистов, принявших участие в составлении рейтинга, очень благоприятная ситуация в области коррупции наблюдается в Австрии, Люксембурге и Великобритании - эти страны занимают 11, 12 и 13 места соответственно.

Япония, Германия, Франция и Ирландия также признаны некоррумпированными - они занимают места во второй десятке. США фигурируют на 20-м месте наряду с Бельгией и Чили.

Среди бывших советских республик самими некоррумпированными традиционно признаны страны Прибалтики: Эстония – 25-е место, Литва - 48-е и Латвия - 49-е.

Остальные постсоветские республики вошли уже во вторую половину списка, то есть ситуация в области борьбы с коррупцией в них признана неблагоприятной - это Молдавия (81 место), Грузия (101), Казахстан (113) и РФ (124).

Самыми коррумпированными из бывших советских республик, согласно рейтингу, являются Киргизия (145 место), Таджикистан (149), Туркмения (150), Белоруссия (151) и Узбекистан (155). Они фигурируют в списке по соседству с такими странами как Венесуэла (141), Республика Конго (143), Камбоджа (152) и Бангладеш (156).

Среди самых коррумпированных экспертами были названы Гвинея (160 место), Ирак (161), Мьянма (162). Рейтинг замыкает Гаити - эта страна заняла 163 место.

Отчет говорит о наличии сильной зависимости между коррупцией и нищетой, на что указывает концентрация беднейших государств мира на последних местах рейтинга.