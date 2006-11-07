Авианосец застрял в нью-йоркской грязи (фото)

Авианосец времен Второй мировой войны USS Intrepid застрял в прибрежной грязи реки Гудзон в Нью-Йорке. Это произошло, когда служащее музеем легендарное судно попытались передвинуть с места, на котором оно простояло 24 года.

Как сообщает AP, перед началом буксировки в понедельник утром руководитель плавучего музея Билл Уайт (Bill White) высказал уверенность в том, что "корабль, переживший пять атак летчиков-камикадзе, сможет проделать пять миль вниз по реке".

Однако шесть мощных буксиров смогли сместить авианосец весом в 27 тонн лишь на 4,5 метра. На помощь пришло еще одно буксирное судно, однако высвободить авианосец из грязи не удалось. Собственных двигателей у списанного судна нет, и пока неизвестно, когда и каким образом будет возобновлена операция по транспортировке плавучего музея на новую площадку в городе Байон (Bayonne), штат Нью-Джерси.

На новом месте авианосец планируется перекрасить, обновить на нем экспозицию и увеличить количество открытых для посетителей помещений. Общая стоимость работ, рассчитанных на два года, составит 60 миллионов долларов. Теперь приведение проекта в жизнь поставлено под вопрос.

Предпринятая в понедельник попытка сместить USS Intrepid из плотного слоя грязи, в которой он покоился десятилетиями, стала возможна благодаря сезонному высокому приливу в реке. Поэтому проведение операции осложняется тем, что необходимо успеть воспользоваться предоставленным приливом "открытым окном".

Авианосец-музей служит военно-историческим памятником и привлекает сотни тысяч туристов в год, а в случае необходимости может быть использован для работы экстренных служб. Так, ФБР развернуло на Intrepid оперативный штаб после терактов 11 сентября 2001 года.

Лента.ру